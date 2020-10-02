2 окт. 2020 г., 20:05
Journalist ID: 2177
News Code: 84062302
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Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Тегеран, 2 октября. ИРНА — Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность привлечением боевиков из Сирии и Ливии в карабахский конфликт, призвали к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.

"Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями, а также вовлечением в них боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, недопущению провокационной и воинственной риторики", - говорится в сообщении.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия в поддержку урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

Министры отметили важную роль, которую могут сыграть страны региона, особенно соседи Азербайджана и Армении, в создании условий, способствующих скорейшему возврату сторон за стол переговоров, говорится в сообщении.

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