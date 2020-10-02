Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

"Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. С обеих сторон выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями, а также вовлечением в них боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, недопущению провокационной и воинственной риторики", - говорится в сообщении.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия в поддержку урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

Министры отметили важную роль, которую могут сыграть страны региона, особенно соседи Азербайджана и Армении, в создании условий, способствующих скорейшему возврату сторон за стол переговоров, говорится в сообщении.