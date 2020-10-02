Экспорт компаний малого бизнеса Ирана вырос на 16%



"Объем экспорта компаний малого бизнеса страны за 6 месяцев текущего года составил $1,74 млрд, что на 16,7% больше, чем годом ранее", заявил заместитель организации малых предприятий и промышленных городов Ирана Асгар Масахеб.

По его словам, общий объем экспорта компаний малого бизнеса Ирана в первом полугодии прошлого года составил $1,49 млрд.

Он подчеркнул, что несмотря на распространение коронавируса в Иране зафиксировали рост поставок товаров за рубеж со стороны малых предприятий.

Масахеб добавил, что крупнейшими покупателями товаров иранских малых предприятий стали Пакистан ($1 млрд), Ирак ($364 млн) и Афганистан ($83 млн).