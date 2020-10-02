Большие ошибки США привели к их поражению в регионе

"США предприняли бы действия против Ирана давным-давно, если бы они знали, что способны на это. Что касается вопроса законной обороны, это прямо указано в Хартии ООН, как естественное право любой страны защищать себя от нарушения ее суверенитета, территориальной целостности и территориальных интересов, поэтому Иран никогда не остановится ни на секунду, чтобы отреагировать на любые агрессии", заявил Хатибзаде в интервью ИРНА.

Он рассказал об усилиях, предпринятых США против иранской нации и правительства с того самого дня, когда исламская революция одержала победу в Иране, и сказал, что просчеты и неверные толкования могут иметь опасные последствия, поэтому мы уже предупредили американцев, что такое отношение к Ирану вводит их в сложную ситуацию.

Комментируя заявления США о восстановлении санкций Организации Объединенных Наций в отношении Ирана, которые встретили глобальную оппозицию, он сказал, что то, что Америка делала под президентством Дональда Трампа, сплотило все международное сообщество против США.

Он сказал, что на самом деле Трамп выявил кризисы, бушующие в ядре карты Запада, заставив всех западных мыслителей и теоретиков столкнуться с этой яркой реальностью.

"В настоящее время в Белом доме проживает человек, который объявил обычных союзников Америки соперниками США, нацелившимися на самый важный трансатлантический договор Америки, а именно на НАТО, с многочисленными угрозами и расторгнутыми соглашениями с дружественными странами", отметил Хатибзаде.

На общую политику Ирана не повлияет тот, кто оккупирует Белый дом

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - это соглашение, вызвавшее самых резких критиков, в настоящее время находится не в лучшем состоянии из-за давления США и двойных санкций, но все же является документом, который преуспел в изоляции традиционной мощи Соединенных Штатов.

Комментируя возможность изменения подхода европейцев в случае переизбрания Трампа на пост президента США, Хатибзаде сказал, что все, что я знаю, но дело в том, что на иностранную полицию Ирана никогда не влияют люди, которые приходят и уходят в Белый дом.

Представитель МИД Ирана добавил, что, хотя результаты президентских выборов в США важны для многих стран и имеют многочисленные региональные и международные последствия, но Иран — одна из немногих независимых стран, который не находится под влиянием людей в Белом доме.