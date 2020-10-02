Неравенство и расизм — главная проблема Запада

"Миру нужна смена парадигмы, чтобы отразить справедливость, человеческие ценности и защитить права женщин". Об этом Эбтекар заявила на встрече на высоком уровне, посвященной 25-й годовщине Четвертой Всемирной конференции по положению женщин.

"Через 25 лет после (встречи) Пекина мир продвинулся в некоторых областях, но в других измерениях перед нами все еще стоит много проблем", добавила она.

"Я возглавила делегацию экспертов моей страны на Четвертой всемирной конференции, и я стала свидетелем того, как в то время женщины из всех стран стремились улучшить инклюзивные качества Платформы действий", сказала она.

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи на этой сессии добавила, что через четыре десятилетия после создания Исламской Республики Иран у нас все еще есть много проблем, хотя мы значительно продвинулись во многих областях, таких как образование и здравоохранение, продолжительность жизни женщин увеличилась на 25 лет.

По ее словам, наша нация сопротивляется сверхдержавам, гордо и независимо стоит и продвигается в соответствии со своей собственной парадигмой развития, выстроенной внутри страны. "Правительство президента Рухани предприняло серьезные шаги для улучшения положения женщин и семьи в Иране", указала Эбтекар.