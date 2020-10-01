1 окт. 2020 г., 21:32
Journalist ID: 2388
News Code: 84061765
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Рухани: за последние семь лет наукоемкие компании выросли в 100 раз

Рухани: за последние семь лет наукоемкие компании выросли в 100 раз

Тегеран, 1 октября, ИРНА - Подчеркнув, что за последние 7 лет в области компаний, основанных на знаниях, были предприняты большие усилия, президент Ирана Хасан Рухани сказал, что компании, основанные на знаниях, выросли в 100 раз по сравнению с 7 годами назад.

Хасан Рухани в четверг утром на церемонии введения в эксплуатацию национальных, научных и технологических проектов в области науки и технологий сказал, что «открытие проектов сегодня несколько отличается по форме, содержанию и важности от 25 недель назад. По сути, сегодняшние открытия означают продвижение страны в науке и технологиях, что для нас очень важно».

«Вице-президент по науке и технологиям и соответствующие министерства много работали над продвижением наукоемких компаний. Компании, основанные на знаниях, выросли почти в 100 раз за последние 7 лет, и это чрезвычайно важно», - отметил он.

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