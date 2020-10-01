Иран готов подключить электросеть к Европе

Исламская Республика Иран помимо на ее огромных энергоресурсов, специализированных кадр и возможностей в области энергетики, находится в лучшем транзитном положении между Каспийским морем на севере и Персидским заливом на юге, а также в транзитной позиции с Востока на Запад и, имея общую водную и сухопутную границу с 15 странами, может быть хорошим маршрутом для транзита товаров из стран Каспийского моря и процветания международных транспортных коридоров, а также энергетических коридоров, особенно коридора передачи электроэнергии», - сказал он.

«Чтобы способствовать развитию связей соседей, не имеющих выхода к морю, с международными рынками, мы создали огромную транзитную инфраструктуру в нашей стране и на практике продемонстрировали нашу приверженность региональному развитию, миру и стабильности», - добавил министр.

«Страны ЕС могут присоединиться к нашему региональному сотрудничеству в рамках двусторонних или многосторонних механизмов, таких как ОЭС», - продолжил он.

Как отметил Ардаканиян, страны региона, располагающие значительной долей ресурсов нефти и газа в мире, нуждаются в укреплении отношений, стремятся регулировать политику производства и экспорта этих огромных ресурсов и потенциально могут сыграть роль в определении цен и предложения этих ресурсов во всем мире.

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