1 окт. 2020 г., 20:22
Journalist ID: 2388
News Code: 84061736
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Россия заявила о продолжении сотрудничества с Ираном

Россия заявила о продолжении сотрудничества с Ираном

Тегеран, 1 октября, ИРНА - Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что позиция его страны в отношении сотрудничества с правительством Ирана является неизменной.

Во время встречи с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали Михаил Швыдкой подчеркнул, что российское правительство продолжит борьбу с давлением со стороны правительства США.

Джалали также высоко оценил конструктивную позицию российского правительства в отношении недавних событий и его поддержку на международных форумах, направленную на противодействие односторонним действиям США, и подчеркнул твердую волю Тегерана укреплять связи с Москвой.

Стороны также обсудили культурное соглашение между двумя странами и обсудили такие вопросы, как подписание документа о культурном сотрудничестве с республиками Башкортостан и Дагестан, продление срока действия документа о культурном сотрудничестве с Республикой Татарстан и создание Каспийского культурного фонда.

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