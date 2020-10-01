Россия заявила о продолжении сотрудничества с Ираном

Во время встречи с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали Михаил Швыдкой подчеркнул, что российское правительство продолжит борьбу с давлением со стороны правительства США.

Джалали также высоко оценил конструктивную позицию российского правительства в отношении недавних событий и его поддержку на международных форумах, направленную на противодействие односторонним действиям США, и подчеркнул твердую волю Тегерана укреплять связи с Москвой.

Стороны также обсудили культурное соглашение между двумя странами и обсудили такие вопросы, как подписание документа о культурном сотрудничестве с республиками Башкортостан и Дагестан, продление срока действия документа о культурном сотрудничестве с Республикой Татарстан и создание Каспийского культурного фонда.

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