Россия призвала к расширению сотрудничества в медиасфере с Ираном

Она также приветствовала проведение 3-го заседания российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере.

Стороны на этой встрече обсудили такие вопросы, как региональные события, Карабахский конфликт, президентские выборы-2020 США и культурные связи двух стран.

Посол Ирана также на этой встрече высоко оценил позицию России по односторонности США, и акцентировал внимание на решении проблем иранских студентов и бизнесменов в России.

9 декабря 2019 года прошло второе заседание Российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере. Первое состоялось в 2018 году в Тегеране. С российской стороны Комитет возглавил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, с иранской — замминистра культуры и исламской ориентации республики по вопросам СМИ Мохаммад Ходади. На встрече в Москве также присутствовал бывший посол Ирана в России Мехди Санаи, а также представительная делегация руководства ведущих СМИ Ирана.

Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) взаимодействует с такими крупными информационными агентствами, как ТАСС, Россия Сегодня, Russia Today и телеканал 360.

Напомним, генеральный директор ИРНА Мохаммад Реза Новрузпур и глава ТАСС Сергей Михайлов в ближайшие дни примут участие в совместном вебинаре, чтобы обсудить пути развития отношений.

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