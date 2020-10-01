США могут вернуться за стол многосторонних переговоров, заявил иранский посол

Говоря о последней ситуации вокруг ядерной сделки, иранский посол отметил, что позиция Ирана по всем международным проблемам является решением, основанным на диалоге.

"Мы стремимся использовать мирную атомную энергию в медицинской и научной целях", сказал он, добавив, что Австрия решила отказаться от атомной энергии 41 год назад, а Иран выбрал другой путь.

"Ядерное досье Ирана было урегулировано благодаря Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но потом США покинули стол переговоров в одностороннем порядке", отметил Багерпур, подчеркнув: "США могут вернуться за стол переговоров".

Он высоко оценил позицию европейских государств по ядерной сделке Ирана, отметив, что Тегеран ожидает их практических действий для обеспечения экономических интересов.

Комментируя президентские выборы США, посол Ирана в Австрии заявил: "Мы не вмешиваем во внутренние дела других стран, но следим за международным событиям".

Он также призвал Армению и Азербайджан к снижению напряженности в Нагорном Карабахе.

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