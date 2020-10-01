Россия отвергла восстановление санкций против Ирана в Совбезе

«Чего точно не произойдет - это восстановление механизма санкций ООН против Ирана», - сказал он.

Как отметил дипломат, вопрос о возвращении международных санкций против Ирана больше не будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН.

Пункты №11 и 12 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) относятся к процессу применения механизма восстановления санкций ООН против Ирана, который также называется «snapback». Этот механизм означает немедленное возвращение санкций, как было до подписания ядерной сделки, и введение новых санкций против Исламской Республики Иран.

В Резолюции №2231 говорится, что если одна из сторон, подписавших Соглашение 2015 года, в том числе «Европейская тройка», Иран, Китай, Россия и США, не выполнит свои обязательства, жалоба сначала будет рассмотрена Совместной комиссией ядреной сделки. Если не будет достигнуто соглашение, дело может быть передано в Совет Безопасности ООН.

Хотя Соединенные Штаты вышли из ядреной сделки и нарушили условия международного соглашения и резолюции №2231 при ратификации соглашения, в последние месяцы пытались использовать указанный механизм в отношении Ирана, против чего выступили Совет Безопасности и 13 из 15 членов. СБ отклонил запрос США о санкциях против Ирана.

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