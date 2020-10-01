Иранский режиссер получил премию за лучший фильм на итальянском кинофестивале

Документальный фильм "Оджаг" рассказывает о жизни Кашкайцев в Иране. Кашкайцы — группа тюркоязычных племён, кочующая в области Фарс, Хузестане и южном Исфахане в Иране.
23-й кинофестиваль «Религия сегодня» 23-30 сентября прошел в Италии.
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Шираз, 1 октября, ИРНА – Картина "Оджаг" иранского режиссера Али Боланд-Назара получил премию за лучший документальный короткометражный фильм на 23-м международном кинофестивале «Религия сегодня».
Документальный фильм "Оджаг" рассказывает о жизни Кашкайцев в Иране. Кашкайцы — группа тюркоязычных племён, кочующая в области Фарс, Хузестане и южном Исфахане в Иране.
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