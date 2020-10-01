Иранский режиссер получил премию за лучший фильм на итальянском кинофестивале

Тегеран, 1 октября, ИРНА – Соединенные Штаты могут вернуться за этот стол многосторонних переговоров как в рамках нынешней, так и в контексте следующей администрации. Об этом заявил посол ИРИ в Австрии Аббас Багерпур в интервью газете "OÖNachrichten".