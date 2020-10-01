Нефтеперерабатывающие заводы 14-й фазы месторождения "Южный Парс" откроются до 2021 года

"Иранская экономика в последние годы переходит от экономики, основанной на нефти, к экономике, основанной на газе", отметил он, заявив, что ускорение реализации и доработка газовых проектов на месторождении "Южный Парс" сыграют главную роль в экономике страны.

Тавасолипур сказал, что 14-я фаза расположена в северной части газового месторождения, и считается последним приоритетом после открытия 13-й, 22-й, 23-й и 24-й фаз.

По его словам, проект установления платформы 14-й фазы стартовал в апреле 2018 года, и был реализован на 88,66%.

Он также сообщил, что из-за жестких санкций США часть оборудования иностранного производства до сих пор не поставлена.

Южный Парс - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 25 участков. Общие запасы газа на иранской части месторождения составляют более 12 трлн куб. м.

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