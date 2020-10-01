1 окт. 2020 г., 12:29
Journalist ID: 2388
News Code: 84061338
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Из иранского Ираншахра финики экспортируются в европейские страны

Из иранского Ираншахра финики экспортируются в европейские страны

Тегеран, 1 октября, ИРНА, ИРНА - Директор сельскохозяйственного джихада Ираншахра на юге Систана и Белуджистана Маджид Фаяази сказал, что помимо внутреннего потребления финики этого города экспортируются в Пакистан, Индию, Турцию и европейские страны.

«Фермеры, выращивающие пальмы в городе Ираншахр, с начала сезона сбора урожая фиников собрали и отправили более 22 000 тонн продукции», - отметил он.

Он заявил, что Ираншахр с более чем пятью тысячами и 350 гектарами рощ является одним из основных центров выращивания фиников в Систане и Белуджистане. «Из этого количества около четырех тысяч гектаров плодородны, а остальные – бесплодны», - указал он.

Он предсказал, что средний урожай фиников составит 6,5 тонны с гектара. «К концу сезона сбора урожая из рощ этого города будет собрано более 15 тысяч тонн фиников и отправлено на рынок для потребления», - сообщил он.

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