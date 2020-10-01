Из иранского Ираншахра финики экспортируются в европейские страны

«Фермеры, выращивающие пальмы в городе Ираншахр, с начала сезона сбора урожая фиников собрали и отправили более 22 000 тонн продукции», - отметил он.

Он заявил, что Ираншахр с более чем пятью тысячами и 350 гектарами рощ является одним из основных центров выращивания фиников в Систане и Белуджистане. «Из этого количества около четырех тысяч гектаров плодородны, а остальные – бесплодны», - указал он.

Он предсказал, что средний урожай фиников составит 6,5 тонны с гектара. «К концу сезона сбора урожая из рощ этого города будет собрано более 15 тысяч тонн фиников и отправлено на рынок для потребления», - сообщил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian