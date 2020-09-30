Иран осудил нормализацию отношений с сионистским режимом





"Вопрос о Палестине остается самой затяжной ситуацией с правами человека и гуманитарной ситуацией с момента создания ООН 75 лет назад", сказал Багаи, выступая на 45-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

"Системные репрессии оккупационного режима в отношении палестинцев стали более жестокими по мере того, как продолжаются бомбардировки и блокада Газы, а этнические чистки, захват земель и снос домов давно стали нормой на палестинских территориях", сказал он.

"Они несут равную ответственность за эти преступления и должны быть привлечены к ответственности. Так называемая нормализация отношений с оккупантом только усилит это чувство безнаказанности за счет палестинцев", добавил он.

В последние недели ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений с Израилем.

