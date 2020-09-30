"К этому успеху привели круглосуточные усилия экспертов по вооруженным силам инновационных компаний", сказал он.
"Сегодня отечественные БПЛА обладают способностью вести бой и разведки с дальностью действия 200 км, летать на высоте до 12 тыс. футов с непрерывным полетом в течение 10 часов", указал Хасан-неджад.
Командующий группой беспилотных летательных аппаратов «Вялиаср» армии Исламской Республики Иран Шахрам Хасан-неджад заявил, что Иран входит в пятерку стран мира по производству БПЛА.
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