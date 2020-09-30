Иран входит в пятерку стран мира по производству БПЛА



"К этому успеху привели круглосуточные усилия экспертов по вооруженным силам инновационных компаний", сказал он.

"Сегодня отечественные БПЛА обладают способностью вести бой и разведки с дальностью действия 200 км, летать на высоте до 12 тыс. футов с непрерывным полетом в течение 10 часов", указал Хасан-неджад.