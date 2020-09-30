30 сент. 2020 г., 21:36
Journalist ID: 2177
News Code: 84060849
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МИД Ирана: история не простит убийц и предателей

МИД Ирана: история не простит убийц и предателей

Тегеран, 30 сентября. ИРНА — Спустя два десятилетия после мученической смерти Мухаммада а-Дуры режимы в нашем регионе пожали руки его убийцам. История не простит убийц и предателей. Об этом говорится в заявлении иранского МИД по случаю 20-й годовщины мученической гибели этого палестинского мальчика.

"Мохаммад а-Дура стал жертвой жестокого нападения 20 лет назад, когда укрывался у своего отца, показывая миру, что жестокость оккупантов не знает границ", говорится в заявлении МИД Ирана по случаю годовщины Второй палестинской интифады и Дня солидарности и сострадания к палестинским детям, размещенном в Twitter.

"Два десятилетия спустя режимы в нашем регионе пожали руки его убийцам. История не простит убийц и предателей", отметили в МИД.

В последние недели ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений с Израилем.

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