МИД Ирана: история не простит убийц и предателей

"Мохаммад а-Дура стал жертвой жестокого нападения 20 лет назад, когда укрывался у своего отца, показывая миру, что жестокость оккупантов не знает границ", говорится в заявлении МИД Ирана по случаю годовщины Второй палестинской интифады и Дня солидарности и сострадания к палестинским детям, размещенном в Twitter.

"Два десятилетия спустя режимы в нашем регионе пожали руки его убийцам. История не простит убийц и предателей", отметили в МИД.

В последние недели ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений с Израилем.