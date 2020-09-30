Иран за 6 месяцев привлек $3,8 млрд иностранных инвестиций

"Иностранные инвестиции открывают путь к технологиям, созданию рабочих мест и увеличению производства, поэтому исполнительная власть должна делать все возможное для привлечения иностранных инвестиций", сказал министр.

"Еще одно преимущество привлечения иностранных инвестиций заключается в том, что, принимая капитал, инвестор практически становится послом и защитником наших интересов в его стране, поскольку его правительство требует от своего правительства принимать решения об инвестировании его капитала в Иран. Он не подвергает опасности, тем самым способствует укреплению отношений между двумя странами", добавил он.