30 сент. 2020 г., 20:39
Journalist ID: 2177
News Code: 84060803
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Иран за 6 месяцев привлек $3,8 млрд иностранных инвестиций

Иран за 6 месяцев привлек $3,8 млрд иностранных инвестиций

Тегеран, 30 сентября. ИРНА — За первое полугодие текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) Иран привлек $3,8 млрд иностранных инвестиций, заявил министр экономики Ирана Фархад Дежпасанд.

"Иностранные инвестиции открывают путь к технологиям, созданию рабочих мест и увеличению производства, поэтому исполнительная власть должна делать все возможное для привлечения иностранных инвестиций", сказал министр.

"Еще одно преимущество привлечения иностранных инвестиций заключается в том, что, принимая капитал, инвестор практически становится послом и защитником наших интересов в его стране, поскольку его правительство требует от своего правительства принимать решения об инвестировании его капитала в Иран. Он не подвергает опасности, тем самым способствует укреплению отношений между двумя странами", добавил он.

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