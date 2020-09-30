Суверенитет Ирана над 3 островами является неоспоримым

"Суверенитет Ирана над иранскими островами Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса является неоспоримым, и все действия Ирана осуществлялись в рамках его суверенитета и территориальной целостности и, очевидно, не принадлежат никакому иностранному правительству", сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заид Аль Нахайян во вторник выступая на Генеральной ассамблее ООН вновь поставили под вопрос суверенитет Ирана над тремя спорными островами в Персидском заливе (Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса).