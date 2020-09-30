Рухани обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Во время переговоров, Рухани заявил о глубокой обеспокоенности в связи с существующим напряжением между Арменией и Азербайджаном, и продолжающимися военными действиями в Нагорном Карабахе. " Война и военный конфликты — это не лучший способ решать проблемы и споры, а лишь усложняют ситуацию", сказал иранский президент.

Рухани добавил, что стабильность и безопасность могут быть краеугольным камнем развития региона, отметив, что регион не может терпеть новые конфликты или вооружённую агрессию.

Ссылаясь на давние разногласия между Арменией и Азербайджаном по поводу карабахского конфликта, Рухани подчеркнул необходимость найти решение этого конфликта в рамках международного права и территориальной целостности.

По его словам, для Ирана очень важно, чтобы Армения и Азербайджан остановили конфликт и проявили сдержанность по этому вопросу. "Любое иностранное вмешательство в этот вопрос не только не поможет разрешить проблему, но и продлит конфликты и напряженность, осложнит ситуацию", подчеркнул президент Ирана.

Рухани заявил о готовности Исламской Республики Иран играть любую конструктивную роль, которую пожелают две дружественные и соседние страны. "Наше желание — немедленное прекращение конфликта, и мы все должны стремиться решать проблемы региона политическим путем в рамках международных норм", резюмировал он.