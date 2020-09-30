Агентство ИРНА и ОЭС обсудили развитие сотрудничества



В среду директор Института культуры ОЭС посетил штаб-квартиру ИРНА, где провел встречу с генеральным директором агентства.

Стороны обсудили развитие сотрудничества между агентствами стран-членов Организации экономического сотрудничества.

"Основная цель института культуры ОЭС — сблизить народы региона посредством культурной и общественной деятельности. Агентство ИРНА, учитывая его позицию, может помочь нам в области новостей и информации", сказал Сарвар Бахти.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.