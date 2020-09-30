Ирано-российские отношения находятся на высшем уровне, заявил посол

Говоря об особых отношениях Ирана и России, Джалали в интервью ИРНА подчеркнул необходимость укрепления связей СМИ двух стран, чтобы представить культуру народам обеих сторон.

Он предостерег СМИ от вопросов, которые могут повредить отношениям между двумя странами. "Мы должны углубить двусторонние связи с каждым днем", добавил он.

Взаимодействия ИРНА с российскими СМИ

Джалали заявил о взаимодействии ИРНА с такими крупными информационными агентствами ТАСС, Россия Сегодня, Russia Today и телеканал 360, добавив, что информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) подписали соглашения о сотрудничестве с МИА Россия Сегодня в областях новости и фото.

По его словам, генеральный директор ИРНА и глава ТАСС в ближайшие дни примут участие в совместном вебинаре, чтобы обсудить пути развития отношений.

Заседание совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и России

Посол Ирана в Москве заявил, что 16-е заседание совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран в этом году откроет новые возможности для экономического прогресса.

Присоединение Ирана к ЕАЭС

Джалали отметил, что процесс присоединения Ирана к Евразийскому экономическому союзу совершается, ожидается, что с вступлением в ЕАЭС Иран сможет воспользоваться развитием экономических отношений в большом рынке с участием России, Казахстана, Киргизии, Армении и Беларуси.

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