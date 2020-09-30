Рухани прокомментировал дебаты Трампа и Байдена

Комментируя дебаты президента США Дональда Трампа после скандальных дебатов с его конкурентом на выборах Джо Байденом заявил, что власти США попали в очень сложную ситуацию. "Американцы показали худшее управление кризисом коронавируса. Уровень безработицы в США бьет рекорды из-за пандемии, постоянно ухудшается ситуация в сфере безопасности", подчеркнул Рухани.

По словам иранского президента, США потерпели неудачу

в сфере внешнеполитических отношений. Рухани заявил, что США создают заговоры и проблемы против Ирана, чтобы скрыть свои внутренние проблемы.

"Соединенные Штаты проводят самую враждебную, преступную и террористическую политику против иранского народа", сказал он.

"Правительство Ирана считает, что оно должно взаимодействовать с миром, и лидер Исламской революции заявил о «широком конструктивном взаимодействии» с миром. Мы должны конструктивно взаимодействовать с миром в целом", резюмировал он.