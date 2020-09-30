Иран и Беларусь обсудили пути развития сотрудничества в области энергетики

Посол Ирана в Беларуси Саид Яри на встрече с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем во вторник обсудили пути развития и укрепления взаимодействия Тегерана и Минска в энергетической сфере.

Говоря о возможности сотрудничества между двумя странами в области энергетики, иранский посол подчеркнул необходимость реализации договоренностей, достигнутых на 14-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Министр энергетики Беларуси также указал на деятельность компании «Белэнерго» в Иране, и приветствовал развитие сотрудничества между двумя странами в области электроэнергетики и газовой промышленности.

Яри также сделал акцент на возможностях иранской компании «Мапна» и на ее блестящей истории деятельности в разных странах мира, выразив готовность этой компании к реализации проектов, связанных с электроэнергетикой в Беларуси.

Кроме того, посол Ирана на этой встрече приветствовал запуск в ближайшее время (7 ноября 2020 года) первой фазы Белорусской АЭС, и поздравил министра энергетики Беларуси с этим успехом.

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