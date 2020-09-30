Ваези назвал беспочвенными утверждения о помощи Ирана Армении

Ваези в ходе телефонного разговора с премьер-министром Азербайджана Шахином Мустафаевым заявил, что такие слухи направлены на подрыв хороших отношений Ирана и Азербайджана.

"Азербайджанская Республика занимает особое место во внешней политике Исламской Республики Ирана, и Тегеран использует любые возможности для укрепления и развития своих отношений с Баку", отметил он.

Выразив беспокойство в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией, Ваези отметил, что Иран внимательно следит за развитием событий, и готов помогать урегулированию проблем двух стран путем диалога в рамках международных норм и правил.

Резко опровергнув слухи о помощи Ирана Армении, Ваези подчеркнул, что такие нелепые утверждения не оказывают влияния на хорошие, стратегические и всеобъемлющие отношения Тегерана и Баку, и акты врагов двух стран не станут плодотворными.

Мустафаев в этом телефонном разговоре назвал Иран хорошим соседом Азербайджана, отметив, что нельзя допустить оппонентам нанести ущерб дружественным отношениям двух стран.

Указав на усилия лидеров Тегеран и Баку для развития и углубления связей, премьер-министр Азербайджан заявил, что сегодня отношения двух стран находятся на хорошем уровне.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

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