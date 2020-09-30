Иран предупредил о компромиссе с США в преступной политике

Он на 45-м заседании совета ООН по правам человека в ответ на совместное заявление ряда западных стран о ситуации с правами человека в Иране, пояснил, что нет доказательства и фактов для выдвинутых обвинений против Ирана. По его словам, такой доклад составлен на основе искаженной и неполной информации о конкретных кейсах.

Постпред ИРИ также обвинил указанных западных стран соучастником США в их преступных действий.

Отметив, что права человека, гражданское право, политическое право, экономическое право, социальное и культурное право являются взаимозависимыми и нераздельными элементами, посол Ирана добавил, что иностранное вмешательство по своей сути противоречит продвижению любого из этих прав.

Говоря о том, что Исламская Республика Иран готов к диалогу на основе взаимном уважении с заинтересованными сторонами, Багаи Хамане сказал: "Наше взаимодействие с правозащитными механизмами ООН, включая Управление Верховного комиссара, было долгим и плодотворным".

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