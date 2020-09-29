29 сент. 2020 г., 23:32
Journalist ID: 2388
News Code: 84059505
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Иран и Россия сделали акцент на противопоставлении односторонним действиям США

Иран и Россия сделали акцент на противопоставлении односторонним действиям США

Тегеран, 29 сентября, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали подчеркнули сотрудничество Москвы и Тегерана на международной арене в борьбе с односторонними и незаконными действиями США.

Джалали и Сергей Вершинин дали оценку продолжению сотрудничества по противодействию действиям США в области введения несправедливых и незаконных санкций против различных стран, особенно против Тегерана и Москвы.

Заместитель министра иностранных дел России осудил утверждения США о правах человека, назвав незаконной политизацию вопроса Вашингтоном, и заявил, что, по мнению Москвы, эти обвинения неприемлемы.

Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации также поблагодарил Россию за ее позицию в поддержку Ирана в международном сообществе, особенно в Совете Безопасности и Международном агентстве по атомной энергии.

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