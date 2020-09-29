Зариф выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта

«Новость о смерти покойного шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, эмира Кувейта, который нарисовал картину умеренности для Кувейта и региона, тронула наши сердца», - написал он в Twitter.

Ранее во вторник сообщалось, что эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года.

Эмир скончался в США, где он находился на реабилитации после операции. Шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.

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