На Токийском международном кинофестивале будут показаны четыре иранских фильма

33-й Токийский международный кинофестиваль пройдет с 31 октября по 9 ноября согласно предыдущему расписанию. вспышка коронавируса и продолжение ограничений на поездки изменили структуру этого кинематографического события, и в этом году все четыре раздела главного конкурса, будущее Азии, всплеск японского кино (показ местных независимых фильмов) и мирового кино в новом разделе по названием Tokyo Premiere 2020 (первое шоу на фестивале) объединены. В этом разделе будет показано около 30 международных фильмов, снятых как опытными, так и начинающими режиссерами.

Иранское кино будет представлено на этом престижном кинофестивале с четырьмя представителями. Реза Дормишян с фильмом «Нам рпедется» и Тити режиссера Айда Панаханде, должны соревноваться с 30 другими международными фильмами на премьере в Токио.

«Дьявола нет» Мохаммада Расулова и «Безмолвная равнина» Ахмада Бахрами, получивший награду за лучший фильм в разделе «Новые горизонты» 77-го Венецианского кинофестиваля, также будут показаны от имени иранского кино в разделе «World Focus» Токийского кинофестиваля.

Токийский международный кинофестиваль - единственный азиатский кинофестиваль, одобренный Всемирной ассоциацией кинопродюсеров, наряду с Шанхайским кинофестивалем.

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