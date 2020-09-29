В Иране сообщили о производстве 526 тыс. тонн рыбы

Хосейн Абдолхей упомянул, что одной из программ рыболовства страны в 2019 году в области аквакультуры было производство 500 тонн тилапии.

Он сказал, что такой объем продукции был произведен с разрешения Организации по охране окружающей среды в четырех провинциях Южный Хорасан, Кум, Семнан и Язд. «В этом году из-за распространения коронавируса на рынке потребления и экспорта выращенной рыбы возникли сложные условия», - сказал он.

По его словам, Иран занимает первое место в мире по производству лосося, пятое место в области карпа, второе место по икре и третье место в мире по производству мяса осетровых рыб.

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