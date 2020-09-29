29 сент. 2020 г., 21:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84059439
0 Persons

В Иране сообщили о производстве 526 тыс. тонн рыбы

В Иране сообщили о производстве 526 тыс. тонн рыбы

Тегеран, 29 сентября, ИРНА - Заместитель министра развития аквакультуры Организации рыболовства Ирана Хосейн Абдолхей сказал, что объем производства аквакультуры в прошлом году достиг 526 тысяч тонн, и, несмотря на влияние коронавируса на потребительский рынок и транспортировку на экспорт, на повестке дня стоит программа скачка производства в этой сфере.

Хосейн Абдолхей упомянул, что одной из программ рыболовства страны в 2019 году в области аквакультуры было производство 500 тонн тилапии.

Он сказал, что такой объем продукции был произведен с разрешения Организации по охране окружающей среды в четырех провинциях Южный Хорасан, Кум, Семнан и Язд. «В этом году из-за распространения коронавируса на рынке потребления и экспорта выращенной рыбы возникли сложные условия», - сказал он.

По его словам, Иран занимает первое место в мире по производству лосося, пятое место в области карпа, второе место по икре и третье место в мире по производству мяса осетровых рыб.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
9 + 9 =