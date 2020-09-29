Сионистский режим и нарушение прав палестинских детей по статистике

В Иране на завтра, среду, намечена церемония Международного союза подростков и молодежи против оккупации с участием Постоянного секретариата Международной конференции палестинской интифады, иранского парламента и других связанных групп и организаций в стране, а также некоторых стран, такие как Ливан и Палестина. Мухаммада а-Дура, 12-летний подросток, был убит 30 сентября 2000 года в секторе Газа, когда укрывался вместе со своим отцом из-за стрельбы израильскими солдатами За этим последовала волна протестов против режима и его преступлений.

В связи с этим, согласно объявлению Палестинской автономии от 2 июня 2020 года по случаю Дня палестинских детей, военные сионистского режима за последние 20 лет убили 3000 палестинских детей и подростков, 114 из которых только в 2019 году после объявления Иерусалима столицей сионистского режима президентом США Дональдом Трампом и во время протестов по этому поводу в секторе Газа и на Западном берегу, и 4500 из них стали инвалидами из-за стрельбы.

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