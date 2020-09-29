29 сент. 2020 г., 18:45
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News Code: 84059328
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Иранский фермер экспортировал 500 тонн фиников в Пакистан, Ирак и Турцию

Иранский фермер экспортировал 500 тонн фиников в Пакистан, Ирак и Турцию

Тегеран, 29 сентября, ИРНА - Ник Мохаммад Тамандани, фермер из Ираншахра (на юго-востоке Ирана), экспортировал более 50 тонн фиников в Пакистан, Ирак и Турцию.

У этого фермера более 40 гектаров рощ, из которых он ежегодно собирает 2000 тонн фиников и отправляет их на рынок.

В настоящее время 100 человек работают на уборке и упаковке фиников у этого фермера.

В Ираншахре есть производственные мощности для выращивания 50 видов фиников, и этот город имеет уникальные условия в провинции Систан и Белуджистан и стране с точки зрения разнообразия фиников.

В Ираншахре из 550 гектаров рощ около 4000 гектаров являются плодородными, из которых ежегодно собирают 15 000 тонн фиников и отправляют их на рынок.

В период сбора урожая этого продукта в этом городе будет трудоустроено более 10 тыс. человек.

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