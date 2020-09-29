Посольство Ирана опровергло сообщения о передаче оружия в Армению

Посольство Исламской Республики Иран в Баку выступило с заявлением, в котором категорически опровергло сообщения о передаче оружия или сил, связанных с террористическими группами, с территории Исламской Республики Иран в Армению.
Посольство Ирана в Баку выразило сожаление по поводу усилий некоторых третьих сторон, которым необходимо испортить имидж Ирана для достижения своих долгосрочных целей в Азербайджанской Республике.
"Согласно расследованиям, проведенным соответствующими официальными учреждениями Исламской Республики Иран, передача любого оружия и то, что, опубликованно в соцсетях, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.
Ранее заместитель губернатора Восточного Азербайджана по политическим вопросам и вопросам безопасности Алияр назвал ложной передачу российской военной техники в Армению через провинциальный терминал Нордуз.
«За последние день или два некоторые люди разместили фотографии и видео в киберпространстве, утверждая, что российская военная техника на грузовиках КАМАЗ отправлется в Армению через границы Восточного Азербайджана, но на самом деле эти машины не перевозят никакое оборудование», - отметил он.
Тегеран, 29 сентября, ИРНА - Посольство Исламской Республики в Баку категорически опровергло сообщения о передаче оружия и войск из Ирана в Армению и выразило сожаление по поводу усилий некоторых третьих сторон, которым необходимо очернить имидж Ирана для достижения своих целей в Азербайджанской Республике.
Посольство Исламской Республики Иран в Баку выступило с заявлением, в котором категорически опровергло сообщения о передаче оружия или сил, связанных с террористическими группами, с территории Исламской Республики Иран в Армению.
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