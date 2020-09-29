Посольство Ирана опровергло сообщения о передаче оружия в Армению

Посольство Исламской Республики Иран в Баку выступило с заявлением, в котором категорически опровергло сообщения о передаче оружия или сил, связанных с террористическими группами, с территории Исламской Республики Иран в Армению.

Посольство Ирана в Баку выразило сожаление по поводу усилий некоторых третьих сторон, которым необходимо испортить имидж Ирана для достижения своих долгосрочных целей в Азербайджанской Республике.

"Согласно расследованиям, проведенным соответствующими официальными учреждениями Исламской Республики Иран, передача любого оружия и то, что, опубликованно в соцсетях, не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.

Ранее заместитель губернатора Восточного Азербайджана по политическим вопросам и вопросам безопасности Алияр назвал ложной передачу российской военной техники в Армению через провинциальный терминал Нордуз.

«За последние день или два некоторые люди разместили фотографии и видео в киберпространстве, утверждая, что российская военная техника на грузовиках КАМАЗ отправлется ​​в Армению через границы Восточного Азербайджана, но на самом деле эти машины не перевозят никакое оборудование», - отметил он.