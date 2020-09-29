29 сент. 2020 г., 15:02
Journalist ID: 2388
News Code: 84059055
0 Persons

Рухани: Иран заинтересован в развитии и углублении сотрудничества с Оманом

Рухани: Иран заинтересован в развитии и углублении сотрудничества с Оманом

Тегеран, 29 сентября, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани назвал отношения Тегеран-Маскат развивающимися во всех сферах и подчеркнул, что Исламская Республика Иран заинтересована в развитии и углублении сотрудничества во всех сферах с Оманом как дружественной и братской страной.

Хасан Рухани во вторник, получив верительные грамоты нового посла Омана в Тегеране Ибрагима бин Ахмада бин Мохаммада Аль-Моини, сказал, что Ирано-оманские отношения, основанные на добрососедстве, близости и братстве, должны продолжить свое развитие, особенно в экономической сфере.

Касаясь важной роли банковского и финансового сотрудничества в развитии совместных экономических отношений, президент выразил надежду, что экономические отношения между двумя странами будут и дальше укрепляться в общих интересах двух стран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
4 + 1 =