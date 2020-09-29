Рухани: Иран заинтересован в развитии и углублении сотрудничества с Оманом

Хасан Рухани во вторник, получив верительные грамоты нового посла Омана в Тегеране Ибрагима бин Ахмада бин Мохаммада Аль-Моини, сказал, что Ирано-оманские отношения, основанные на добрососедстве, близости и братстве, должны продолжить свое развитие, особенно в экономической сфере.

Касаясь важной роли банковского и финансового сотрудничества в развитии совместных экономических отношений, президент выразил надежду, что экономические отношения между двумя странами будут и дальше укрепляться в общих интересах двух стран.

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