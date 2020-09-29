Иранские книги о Священной обороне переводятся на иностранные языки

"Мы хотим представить миру культуру Священной обороны и мученичества в ходе 8-летней навязанной Ирану войны Ираком", отметил он на национальной выставке достижений Священной обороны в Тегеране.

По его словам, иранская армия пригласила военных атташе всех дружественных стран, и представители более 25 стран, включая Армения, Туркменистан, Турция и Германия, присутствуют на выставке.

Национальная выставка достижений Священной обороны с девизом "Мы сильные" по случаю 40-й годовщины начала ирано-иракской войны 23-30 сентября проходит в Тегеране.

Оккупационная армия Саддама 22 сентября 1980 года развернула широкомасштабную агрессию на Иран, применяя все имеющиеся военные средства, в надежде за неделю завоевать ИРИ.

В календаре Исламской Республики Иран 22 сентября отмечено, как начало Недели Священной обороны. В течение недели по всей стране проводятся разные мероприятия.

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