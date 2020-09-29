Иран: Саудовская Аравия должна выбрать путь честности и мудрости

Саид Хатибзаде в ответ на заявления Саудовской Аравии об обнаружении террористической группы, приписываемой Исламской Республике Иран, сказал, что «недавние обвинения официальных лиц Саудовской Аравии против Исламской Республики Иран соответствуют ненадежным и повторяющимся позициям страны на протяжении многих лет».

"Оставив в стороне политическую рациональность, правители Саудовской Аравии решили подать ложное дело против Ирана как тактику, чтобы отвлечь общественное мнение и способ скрыть свои неудачные действия", - сказал он.

Согласно данным ИРНА, официальный представитель Министерства внутренней безопасности Саудовской Аравии заявил в понедельник вечером в обвинении в адрес Исламской Республики Иран, что террористическая группа из 10 человек, члены которой прошли подготовку в Иране, была арестована.