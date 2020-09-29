МИД: Иран не допустит поставок оружия со своей территории

В ответ на вопрос о фальшивых утверждениях о поставке вооружения и военной техники РФ в Армению с территории Ирана, пресс-секретарь МИД Исламской Республики заявил, что транзит невоенных товаров и перевозки между Ираном и соседними странами идет по обычной графике. "Иранские грузовики также в этом контексте продолжают работать", добавил он.

Ранее, заместитель губернатора Восточного Азербайджана по политическим вопросам и вопросам безопасности Алияр Растгу назвал ложной передачу российской военной техники в Армению через провинциальный терминал Нордуз.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник подчеркнул, что Тегеран использует все свои возможности для урегулирования вооружённого конфликта между соседними республиками Азербайджан и Армения.

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