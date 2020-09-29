29 сент. 2020 г., 12:15
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News Code: 84058629
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Посол Ирана в России: мы хотим разрешить споры между Ереваном и Баку путем диалога

Посол Ирана в России: мы хотим разрешить споры между Ереваном и Баку путем диалога

Тегеран, 29 сентября, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали призвал Азербайджан и Армению к разрешению споров путем диалога.

«В нынешней ситуации люди региона больше всего нуждаются в мире, дружбе и сотрудничестве», - написал он Twitter.

Утром в воскресенье 27 октября возобновились столкновения между военными Армении и Азербайджанской Республики на общей границе. Министерство обороны Азербайджанской Республики выступило с заявлением, в котором обвинило армянские силы в начале операции, а премьер-министр Армении также объявил, что нападение было совершено Азербайджанской Республикой.

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