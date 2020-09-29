Посол Ирана в России: мы хотим разрешить споры между Ереваном и Баку путем диалога

«В нынешней ситуации люди региона больше всего нуждаются в мире, дружбе и сотрудничестве», - написал он Twitter.

Утром в воскресенье 27 октября возобновились столкновения между военными Армении и Азербайджанской Республики на общей границе. Министерство обороны Азербайджанской Республики выступило с заявлением, в котором обвинило армянские силы в начале операции, а премьер-министр Армении также объявил, что нападение было совершено Азербайджанской Республикой.

Следите за нами в Twitter @irnarussian