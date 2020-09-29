Иран опроверг передачу российской военной техники с своей территории в Армению

«За последние день или два некоторые люди разместили фотографии и видео в киберпространстве, утверждая, что российская военная техника на грузовиках КАМАЗ отправлется ​​в Армению через границы Восточного Азербайджана, но на самом деле эти машины не перевозят никакое оборудование», - отметил он.

«На фотографиях, размещенных в киберпространстве и социальных сетях, изображены грузовики, купленные Арменией в России и отправляются через Иран, но я повторяю, что перевозят никакое военное оборудование», - добавил он.

По словам чиновника, «однако, чтобы предотвратить недоразумения или возможные злоупотребления, российские грузовики перестали выезжать из терминала Нодруз в Армению».

Вчера вечером на пограничном пункте Нордуз с Арменией, в 190 км к северо-западу от Тебриза, были обнародованы видео и фотографии российских грузовиков КАМАЗ, предположительно перевозящих российское оборудование для перевозки на поля сражений в Ереване и Баку.

Как сообщает ИРНА, с началом конфликта между армяно-азербайджанскими войсками на общей границе в последние дни министерство обороны Азербайджанской Республики выступило с заявлением, в котором обвиняет армянские силы в проведении операции. Премьер-министр Армении также объявил, что нападение совершила Азербайджанская Республика.

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