Санкции США – одна из причин смертности от COVID-19 в Иране

"Иран был одной из первых стран, которые возобновили свои экономические деятельности после распространения пандемии, чтобы избегать банкротства и экономической катастрофы, и, как и ожидалось, к середине мая число летальных исходов от COVID-19 снова начало расти", написал он в своей статье в сайте Брукингского института.

"Вместо смягчения санкций, чтобы помочь Ирану справиться с пандемией, правительство США ужесточило свои санкции в адрес Тегерана и проигнорировало требования мировых лидеров, бывших дипломатов США и Организации Объединенных Наций ослабить их. Короче говоря, мышление о более жесткой позиции США в отношении Ирана было отражено в статье Wall Street Journal под заголовком "Пока не пришло время положить конец санкциям против Ирана" в марте 2020 года", отмечается в статье.

По его словам, несмотря на нехватку медикаментов, в период с апреля по май 2020 года Иран смог уменьшить вдвое количество ежедневных летальных исходов от коронавируса, избежав гуманитарной катастрофы, которую многие предсказывали.

"В течение нескольких недель Иран смог снизить уровень смертности от COVID-19 с 1,6 смерти на один миллион человек в день до примерно 0,6. Ставка смертности оставалась низкой на один месяц, прежде чем экономические давления начали расти, что вынудило правительство Ирана пересмотреть свои меры по социальному дистанцированию", говорится в тексте.

По последним данным, около 500 тыс. человек заразились коронавирусом в Иране, 27 тыс. из которых умерли.

Следите за нами в Twitter @irnarussian