29 сент. 2020 г., 10:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84058368
0 Persons

Эксперт: позиция Вашингтона в отношении поставки оружия в Иран незаконна

Эксперт: позиция Вашингтона в отношении поставки оружия в Иран незаконна

Тегеран, 29 сентября, ИРНА - Бывший чиновник ВМС США Лия Бельгер назвала правительство страны крупнейшим в мире торговцем оружием и сказала, что такое правительство не имеет права комментировать продажу оружия другим странам.

В эксклюзивном интервью ИРНА во вторник Лия Бельгер отметила, что «Вполне понятно, что Иран хочет увеличить свой военный потенциал, предоставляя современное оружие, особенно с учетом истории капризного, воинственного, угрожающего и иррационального поведения Трампа».

«Парадоксально, что Соединенные Штаты считают, что продажа оружия между другими странами вызывает беспокойство, в то время как они являются крупнейшим поставщиком оружия, иногда участвуя в некоторых войнах для обеих сторон», - заявила она.

По ее словам, «Позиция США в отношении того, кто имеет право на покупку оружия, не заслуживает доверия, потому что они продают оружие таким странам, как Саудовская Аравия, у которой один из худших показателей в области прав человека в мире».

«Когда Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, он разрушил переговоры, дипломатию и усилия по установлению беспрецедентных и позитивных отношений между Ираном и другими сторонами, подписавшими Соглашение, такими как Великобритания, Германия, Франция, Европейский союз, Китай и Россия. Этот поступок президента США был опрометчивым, ненужным и безответственным», заключила она.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
3 + 0 =