Иран присоединится к всемирному геотермальному клубу

Губернатор города Мешкиншахр Акбар Самади, на церемонии начала строительства линии электропередачи геотермальной электростанции Мешгиншехр заявил, что с вводом в эксплуатацию геотермальной электростанции Мешгиншехр на первом этапе в энергосистему Мешгиншехра будет введено 5 мегаватт электроэнергии.
"К настоящему времени пробурено 11 разведочных скважин на глубину 3200 метров, семь из них введены в эксплуатацию, что позволяет устанавливать турбины и вырабатывать электроэнергию", указал он.
Геотермальная электростанция Мешгиншехр мощностью 50 МВт будет построена на склоне горы Сабалан.
Тегеран, 28 сентября. ИРНА — С вводом в эксплуатацию геотермальной электростанции Мешгиншехр, Иран присоединится к всемирному клубу стран, в которых действуют геотермальные электростанции.
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