Иран присоединится к всемирному геотермальному клубу



Губернатор города Мешкиншахр Акбар Самади, на церемонии начала строительства линии электропередачи геотермальной электростанции Мешгиншехр заявил, что с вводом в эксплуатацию геотермальной электростанции Мешгиншехр на первом этапе в энергосистему Мешгиншехра будет введено 5 мегаватт электроэнергии.

"К настоящему времени пробурено 11 разведочных скважин на глубину 3200 метров, семь из них введены в эксплуатацию, что позволяет устанавливать турбины и вырабатывать электроэнергию", указал он.

Геотермальная электростанция Мешгиншехр мощностью 50 МВт будет построена на склоне горы Сабалан.