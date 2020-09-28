28 сент. 2020 г., 19:32
Journalist ID: 2177
News Code: 84057980
0 Persons

Иран присоединится к всемирному геотермальному клубу

Иран присоединится к всемирному геотермальному клубу

Тегеран, 28 сентября. ИРНА — С вводом в эксплуатацию геотермальной электростанции Мешгиншехр, Иран присоединится к всемирному клубу стран, в которых действуют геотермальные электростанции.


Губернатор города Мешкиншахр Акбар Самади, на церемонии начала строительства линии электропередачи геотермальной электростанции Мешгиншехр заявил, что с вводом в эксплуатацию геотермальной электростанции Мешгиншехр на первом этапе в энергосистему Мешгиншехра будет введено 5 мегаватт электроэнергии.
"К настоящему времени пробурено 11 разведочных скважин на глубину 3200 метров, семь из них введены в эксплуатацию, что позволяет устанавливать турбины и вырабатывать электроэнергию", указал он.
Геотермальная электростанция Мешгиншехр мощностью 50 МВт будет построена на склоне горы Сабалан.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 3 =