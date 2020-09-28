Иран достиг самообеспеченности в разработке симуляторов

По его словам, после победы исламской революции иранские ВВС постоянно развиваются и сегодня они достигли самообеспеченности в разработке симуляторов. "Военно-воздушные силы Ирана сегодня получили технологию ремонта и изготовления большинства авиационных запасных частей и оборудования для воздушных судов", сказал Вахеди.

Он также указал на создание иранскими специалистами современные учебно-тренировочные самолеты «Косар-88» и «Ясин-88», заявив, что в последних двух учениях все оборудование и боеприпасы, использованные в этих учениях, включая ракеты воздух-воздух, ракеты воздух-земля, бомбы и БПЛА, были созданы и модернизированы иранскими специалистами.