28 сент. 2020 г., 18:35
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News Code: 84057947
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Иран достиг самообеспеченности в разработке симуляторов

Иран достиг самообеспеченности в разработке симуляторов

Тегеран, 28 сентября. ИРНА — Иран уже достиг самообеспеченности в разработке симуляторов, и иранские специалисты сегодня приобрели технологию ремонта и изготовления многих авиационных запасных частей и оборудования для воздушных судов. Об этом заявил в понедельник заместитель командующего ВВС Ирана, бригадный генерал Хамид Вахеди.

По его словам, после победы исламской революции иранские ВВС постоянно развиваются и сегодня они достигли самообеспеченности в разработке симуляторов. "Военно-воздушные силы Ирана сегодня получили технологию ремонта и изготовления большинства авиационных запасных частей и оборудования для воздушных судов", сказал Вахеди.

Он также указал на создание иранскими специалистами современные учебно-тренировочные самолеты «Косар-88» и «Ясин-88», заявив, что в последних двух учениях все оборудование и боеприпасы, использованные в этих учениях, включая ракеты воздух-воздух, ракеты воздух-земля, бомбы и БПЛА, были созданы и модернизированы иранскими специалистами.

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