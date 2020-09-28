Внешнеторговый оборот Ирана за 5 месяца достиг $24,6 млрд

Информация об итогах внешней торговли за первые 5 месяца 1399 года по иранскому календарю свидетельствует о том, что внешний товарооборот в стоимостном выражении составил $24,6 млрд, а в весовом измерении — 52 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период объем экспорта стального слитка составил млн 2,212 млн т на сумму $767 млн, 86% из которого были экспортированы в страны юго-восточной Азии.

Кроме того, объем производства стали в Иране за 8 месяцев 2020 года составил 18,625 млн т. что на 11,3%., который показывает рост на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иран входит в десятку ведущих стран мира по производству стали.