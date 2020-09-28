Иран использует все свои возможности для урегулирования азербайджано-армянского конфликта



Кроме того, Хатибзаде призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры как можно скорее. "Иран призывает Азербайджан и Армению положить конец вражде, объявить прекращение огня и начать переговоры как единственный выход из гуманитарного кризиса", сказал он на брифинге.

По его словам, регион Южного Кавказа больше не может терпеть конфликты или вооружённую агрессию.

Комментируя мирные переговоры в Афганистане, Хатибзаде подчеркнул, что Иран выступает за мир и безопасность в Афганистане. "Мы выступаем за мир и стабильность в Афганистане, а также развития этой страны. Иран использовал все свои возможности в этот период и продолжает свои усилия по урегулированию кризиса в этой стране", резюмировал он.

Кроме того, он призвал президента США Дональда Трампа вернуться к условиям ядерной сделки.

По его словам, если правительство США примет и выполнит условия ядерной сделки, Иран готов к переговорам США в рамках ядерной сделки. "У господина Трампа нет четкого представления о природе международных отношений. Его советники, похоже, не хотят знать, что произошло", подчеркнул он.

