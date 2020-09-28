Иранские школьники завоевали 6 медалей на международной математической олимпиаде



В Санкт-Петербурге прошла 61-я Международная олимпиада по математике среди школьников старших классов. В ней принимало участие 616 школьников из 105 стран.

Впервые за свою историю олимпиада прошла в дистанционном формате в связи с пандемией COVID-19.

На Международной олимпиаде иранские школьники завоевали шесть медалей.

Они выиграли 1 золото, 3 серебра, 2 бронзы. В результате иранские школьники поднялись на 5 строчек по сравнению с прошлым годом.