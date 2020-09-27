Иран с 7000-летней цивилизацией - яркая жемчужина в сфере туризма

Провозглашение «Всемирного дня туризма» восходит к третьему заседанию Генерального совета Всемирной туристской организации в 1979 году, на котором было решено объявить 27 сентября Всемирным днем ​​туризма.

Этот день является поворотным в мировой туристической индустрии, и каждый год в какой-либо стране проходит встреча Всемирной туристской организации, которую Иран также провел в 2001 году.

Нет сомнений в том, что индустрия туризма является одним из важных экономических ресурсов и действенным фактором культурного, социального и экономического развития человеческого общества. Эта отрасль, принося доход и создавая очень широкое предпринимательство, сближает нации, этнические группы и культуры и прямо или косвенно влияет на продвижение и улучшение экономических показателей стран.

Туризм для стран с туристическими достопримечательностями, такие как Иран, может стать наиболее важным источником валютных поступлений.

Возможности в Иране, показывают, что Иран может принимать более 2–3 млн, иностранных туристов в год.

Иран занимает исключительное и привилегированное положение с точки зрения привлечения туристов и вопросов, представляющих интерес для туристов, таких как красивая природа с уникальными климатическими особенностями, люди с древней культурой и цивилизацией, древние и исламские обычаи и традиции и очень старые места, уникальная архитектура.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани на прошлой неделе на церемонии открытия туристических проектов в Иране сказал, что каждый турист, который посещает Иран будет очарованным реликвиями семитысячелетней иранской цивилизации.

Он также сказал: «за последние семь лет у нас увеличилось количество туристов с 4 млн. до 8 млн., и если бы не было коронавируса в этом году, у нас было бы больше туристов».

По словам президента, «за последние семь лет строительство туристических объектов и отелей выросло на 70 процентов, и есть надежда, что с исчезновением коронавируса, как и в прошлом, мы станем свидетелями роста и развития туристической индустрии в Иране».

Министр культурного наследия и туризма Ирана Али Асгар Монесан также упомянул сегодня в послании по случаю Всемирного дня туризма, что лозунг этого года - «Туризм и развитие деревнеь».

«Несомненно, развитие туризма во всех частях Ирана и во всех частях мира укрепит солидарность и разделение национальных интересов», - говорится в послании Монесана.

Иран, который столкнулся со многими проблемами из-за несправедливых санкций в области туристической индустрии, начал восстанавливать свою туристическую отрасль после начала переговоров по ядерной сделке, потому что западные страны, которые не указывали на Иран в своем туристическом списке, с началом переговоров изменили этот подход.

Поэтому движение к формированию положительного имиджа об Иране, стимулирование туристов и формирование большего спроса, формирование новых рынков и диверсификация рынков, особенно европейских рынков, увеличение иностранных инвестиций в гостиничный менеджмент, увеличение визового времени и создание электронных виз, а также увеличение количества иностранных туристов были среди первых работ, которые были получены в результате ядерной сделки.

Ожидается, что с окончанием политики иранофобии, с одной стороны, и окончанием коронакризиса туристические достопримечательности Ирана снова будут в центре внимания иностранных туристов, и туристы из разных стран будут путешествовать в Иран безопасно.

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