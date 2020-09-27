32 миллиона иранцев играют в компьютерные игры

Садег Пежман, говоря о проведении этого национального опроса Исследовательским центром компьютерных игр, заявил, что скоро будет доступен отчет о наиболее значимых результатах этого национального опроса, в ходе которого информация была собрана из более чем 9 200 домохозяйств и опрошена более чем 3000 человек.

Согласно результатам этого опроса, общее количество иранских игроков увеличилось с 28 млн. в 2017 году до 32 млн. в 2019 году. Другими словами, из 83 млн. населения Ирана в 2019 году 32 млн. человек играют в компьютерные игры. Из 32 млн. человек 49% - это те, кто играет каждый день, а 65% - онлайн-игроки.

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