Зариф: Мы внимательно следим за тревожным насилием в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркнул в воскресенье вечером, что Исламская Республика Иран внимательно следит за вызывающим тревогу насилием в Нагорном Карабахе.

«Наши соседи являются нашим приоритетом, и мы готовы приложить усилия для содействия переговорам. Нашему региону сейчас нужен мир», - отметил он.

Военные столкновения между армянскими силами и Азербайджанской Республикой возобновились в воскресенье утром, и международные посредники не предприняли серьезных усилий для их предотвращения в последние месяцы.

После нескольких дней военных столкновений в июле этого года между силами Азербайджанской Республики и Армении, приведших к жертвам с обеих сторон, словесная война и некоторые дипломатические шаги спровоцировали напряженность в Кавказском регионе.

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