27 сент. 2020 г., 22:04
Journalist ID: 2388
News Code: 84056757
0 Persons

Зариф: Мы внимательно следим за тревожным насилием в Нагорном Карабахе

Зариф: Мы внимательно следим за тревожным насилием в Нагорном Карабахе

Тегеран, 27 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул в воскресенье вечером, что Исламская Республика Иран внимательно следит за вызывающим тревогу насилием в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркнул в воскресенье вечером, что Исламская Республика Иран внимательно следит за вызывающим тревогу насилием в Нагорном Карабахе.

«Наши соседи являются нашим приоритетом, и мы готовы приложить усилия для содействия переговорам. Нашему региону сейчас нужен мир», - отметил он.

Военные столкновения между армянскими силами и Азербайджанской Республикой возобновились в воскресенье утром, и международные посредники не предприняли серьезных усилий для их предотвращения в последние месяцы.

После нескольких дней военных столкновений в июле этого года между силами Азербайджанской Республики и Армении, приведших к жертвам с обеих сторон, словесная война и некоторые дипломатические шаги спровоцировали напряженность в Кавказском регионе.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
7 + 11 =