Ирана выразил сочувствие семьям погибших в авиакатастрофе украинского военного самолета

Саид Хатибзаде выразил соболезнования украинскому правительству и народу, а также семьям погибших в трагической катастрофе после крушения украинского военного самолета, в результате которого погибло несколько граждан Украины.

На Украине разбился военно-транспортного самолета Ан-26, в результате чего погибло несколько человек.

Поданным РИА новости, на борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

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