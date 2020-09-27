27 сент. 2020 г., 19:04
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News Code: 84056630
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Восточный Азербайджан экспортирует товары в более чем 98 стран на сумму $2 млрд

Восточный Азербайджан экспортирует товары в более чем 98 стран на сумму $2 млрд

Тегеран, 27 сентября, ИРНА - Глава Организации промышленности, рудников и торговли Восточного Азербайджана Хабиб Аминзаде сказал, что за последние семь лет из этой провинции ежегодно в более чем 98 стран экспортировались товары на сумму $2 млрд.

«Основными экспортными товарами Восточного Азербайджана при этом стали ковры и изделия ручной работы, сладости и шоколад, стекло и изделия из него, сталь и чугун, предметы из пластика, минералов и камней, все виды орехов, нефтехимические продукты, машины и механические устройства, а также их компоненты и детали (тракторы, промышленные и автомобильные детали), кожа и обувь», - отметил он.

По его словам, основными целевыми рынками экспорта провинции являются Ирак, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения, Афганистан, Пакистан, Болгария, Китай и Италия.

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